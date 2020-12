Fohlenfutter-Ticker : Volle Kraft nach vorn: So startet Borussia in Madrid

So startet Borussia gegen Real Madrid



Breel Embolo oder Lars Stindl? Alassane Plea oder Breel Embolo? Das sind Fragen, die sich Marco Rose häufig gestellt hat in dieser Saison. Im finalen Gruppenspiel der Champions League gegen Real Madrid (21 Uhr/Dazn) lautet die Antwort jeweils: Beide! Rose setzt nominell auf volle Offensive und untermauert damit seine Lieblings-Devise dieser Königsklassen-Saison: Mutig sein! Und so sieht das im Detail aus:



Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Embolo, Plea, Thuram



Die Bank: Sippel, Grün, Lang, Herrmann, Zakaria, Wolf, Beyer, Traoré, Lazaro, Bénes, Poulsen