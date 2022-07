DFL-Ansetzungen : Borussia spielt an den ersten sieben Spieltagen nur einmal um 15.30 Uhr

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Liveblog Mönchengladbach Am Freitag hat die DFL die ersten sieben Spieltage der Fußball-Bundesliga angesetzt. Borussia Mönchengladbach spielt lediglich am ersten Spieltag samstags um 15.30 Uhr. Darüber hinaus warten unter anderem drei Topspiele, ein Freitagsspiel und zwei Partien am Sonntag.