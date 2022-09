Borussias Derby-Termin steht : Samstags in Bremen, der 1. FC Köln kommt sonntags

Borussias Manu Koné gegen Köln. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Liveblog Mönchengladbach Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag zwei weitere Spiele fix terminiert. Borussia Mönchengladbach tritt zum Topspiel bei Werder Bremen an, das Derby gegen den 1. FC Köln steigt am Sonntagnachmittag.