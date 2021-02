Fohlenfutter-Ticker : Borussias U23 muss weiter pausieren

Denis Zakaria fehlt beim Trainingsauftakt



Nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln und zwei freien Tagen haben die Borussen am Mittwoch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg (18 Uhr) aufgenommen.



Cheftrainer Marco Rose musste bei der Einheit am Nachmittag auf Denis Zakaria verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde gegen Köln in der 48. Spielminute angeschlagen ausgewechselt, nachdem er sich in der ersten Hälfte nach einem Zusammenprall mit Florian Neuhaus am Knie verletzt hatte.



„Bei Denis ist es aber nichts Dramatisches, er hatte Probleme am Schleimbeutel im Knie und dadurch leichte Bewegungseinschränkungen. Deswegen haben wir ihn noch mal individuell trainieren lassen“, sagte Rose. Bereits in dieser Woche soll Zakaria wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können, sein Einsatz in Wolfsburg ist damit aber noch fraglich.