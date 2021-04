Spiel der U23 wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt



Borussias U23 hat am Samstag spielfrei. Das für 14 Uhr beim SV Lippstadt angesetzte Regionalliga-Spiel wurde abgesagt, weil es beim Gegner einige Corona-Fälle gibt.

"Die Spiele gegen Preußen Münster, RW Essen und Borussia Mönchengladbach können nicht wie angedacht stattfinden. Durch eine weitere Corona-Erkrankung und den damit verbundenen Quarantäne-Auflagen für mehrere Personen stehen dem Verein nicht mehr ausreichend Spieler zur Verfügung, um im April zu weiteren Spielen antreten zu können", teilte der SV Lippstadt auf seiner Facebookseite mit. Laut "Reviersport" sind neun Lippstädter Spieler in Quarantäne.

Heiko Vogels U23 hatte zuletzt zweimal in Folge 1:0 gewonnen. Durch die Absage wurde der sich anbahnende Lauf erstmal unterbrochen. Das Spiel soll am 12. Mai um 19.30 Uhr nachgeholt werden.