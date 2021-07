Ihr könnt es hoffentlich erkennen: Marcus Thuram schaut noch kurz vorbei, bevor er sich in den Urlaub verabschiedet. Er war am Dienstag mit Frankreich im EM-Achtelfinale an das Schweiz gescheitert. Dabei kam der Angreifer erstmals zum Einsatz und verwandelte im Elfmeterschießen seinen Versuch.