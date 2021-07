Eindrücke aus dem Borussia-Park : So läuft das erste Training unter Hütter

Die Schweiz scheitert gegen SpanienDer nächste Elfmeter-Krimi für die Schweiz, doch diesmal kein Happy End: Obwohl Borussias Torwart Yann Sommer wieder einen Versuch des Gegners abwehrte, hat es nicht gereicht. Nach dem 2:4 nach Elfmeterschießen gegen Spanien im EM-Viertelfinale ist die Schweiz ausgeschieden. Die insgesamt vier Gladbach-Profis in der Startelf standen dabei alle im Fokus. Sommer brachte die Schweiz mit allein acht Paraden in der Verlängerung erst ins Elfmeterschießen. Das einzige Tor für Spanien in der regulären Spielzeit hatte Denis Zakaria besorgt: Er fälschte einen Schuss von Jordi Alba in der achten Minute unhaltbar ab. Breel Embolo musste noch vor der Pause mit einer Oberschenkelverletzung raus und Nico Elvedi verteidigte bis zum Schluss (davon 45 Minuten in Unterzahl) so stark wie im gesamten Turnier. Die Schweizer können stolz auf ihre Leistung sein, werden angesichts von drei Fehlschüssen im Elfmeterschießen aber bitter enttäuscht sein. Die Borussen im Team werden wohl unmittelbar nach dem Trainingslager (17. bis 24. Juli) die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen, nun haben sie erst einmal Urlaub.