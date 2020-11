Fohlenfutter-Ticker : Inter kann den Auswärtssieg, Reals Heimpleite

Wie Borussia geht auch Inter Mailand mit einem klaren Sieg ins Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr/Dazn). Beim bis dahin unbesiegten Überraschungsteam der italienischen Serie A, US Sassuolo, siegte das Team von Antonio Conte 3:0. Inter jubelte über Treffer von Alexis Sanchez und Roberto Gagliardini sowie win Selbsttor des Gegners. In Spanien verlor Real Madrid verlor daheim gegen Deportivo La Coruna 1:2. nur Casemiro traf. Derweil siegte Schachtjor Donezk 1:0 bei SK Dnipro-1, weil Tete traf.