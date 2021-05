Thuram in Frankreichs EM-Kader



Marcus Thuram hat es in Frankreichs 26er-Kader für die Europameisterschaft geschafft. Borussias Angreifer stach dabei prominente Konkurrenz aus wie Anthony Martial von Manchester United oder Alexandre Lacazette vom FC Arsenal. Der Sohn von Welt- und Europameister Lilian feierte im November 2020 sein Debüt für die "Équipe Tricolore" und steht bei drei Länderspielen. Im März war Thuram noch nicht nominiert worden. Anschließend überzeugte er aber vor allem im Monat April, und auch zwei schwächere Auftritte zuletzt scheinen ihm nicht geschadet zu haben. Frankreich trifft in seiner Vorrundengruppe unter anderem auf Deutschland. Überraschend ist auch Karim Benzema von Real Madrid nach Jahren wieder mit dabei.