Kantersieg für U19 im Pokal Shio Fukuda trifft achtmal im ersten Spiel für Borussia

U23 gewinnt 3:1 in Düsseldorf



Borussias U23 ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Im Regionalliga-Derby bei Fortuna Düsseldorfs U23 setzte sich Eugen Polanskis Mannschaft mit 3:1 durch. Ein Elfmetertor durch Semir Telalovic (23.) glich Fortunas Jona Niemiec aus (33.), kurz vor der Pause (40.) sorgte der ehemalige Düsseldorfer Steffen Meuer erneut für die Gladbacher Führung. Die hatte bis zum Ende Bestand, Phil Beckhoff (74.) erhöhte auf 3:1. Damit verteidigte Borussia an einem Tag der hohen Siege in Regionalliga den zweiten Tabellenplatz, der Wuppertaler SV (5:1 gegen Bocholt) hat einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger. Am 12. Februar ist Spitzenreiter Preußen Münster im Rheydter Grenzlandstadion zu Gast.