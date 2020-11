Fohlenfutter-Ticker : Lazaro feiert sein Startelf-Debüt für Borussia, Plea auf der Bank

U23 hat das nächste Spiel vor der Brust



Für Borussias U23 steht am heutigen Mittwochnachmittag das nächste Nachholspiel an. Vier Tage nach dem 0:0 gegen Lippstadt ist das Team von Trainer Heiko Vogel um 15.30 Uhr bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf gefordert.



Die Düsseldorfer, bei denen Fortunas ehemaliger Kapitän Oliver Fink seit dieser Saison als Routinier die Fäden im Mittelfeld zieht, sind gut in die Saison gestartet. Mit 25 Punkten aus 13 Partien steht das Team auf Rang vier.



„Düsseldorf hat eine homogene Truppe, ist konstant in seinen Leistungen und weiß, was es tut“, sagt Vogel im Vorfeld der Partie. „Bei den derzeit vielen Englischen Wochen in Folge kann man sich nicht so gezielt auf den Gegner vorbereiten, wie man es sonst vielleicht macht. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir unser Spiel durchziehen.“



Neben Andreas Poulsen, der am vergangenen Wochenende sein Comeback nach seiner Schulter-OP gefeiert hatte, dürfte auf Seiten der Borussia auch wieder Youngster Famana Quizera zum Einsatz kommen. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.