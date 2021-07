Ramy Bensebaini ist zurück



Ramy Bensebaini hat seinen Urlaub beendet und ist zurück am Borussia-Park. Der Algerier, der im Juni noch Spiele mit der Nationalmannschaft bestritten hatte, absolvierte am Mittwochmorgen eine individuelle Trainingseinheit, um nach seinem dreiwöchigen Urlaub langsam wieder reinzukommen. Während Adi Hütter mit seiner Mannschaft auf dem Nebenplatz trainierte, kümmerte sich Athletiktrainer Jonas Rath um Bensebaini. In den nächsten Tagen soll der Linksverteidiger dann ins Mannschaftstraining einsteigen.