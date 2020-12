Marco Rose über die Situation von Jordan Beyer: "Wir sind im Austausch mit Jordan und seinem Berater. (...) Eigentlich hatte er wenig Chancen, dieses halbe Jahr bei uns etwas oben zu reißen. Das merkt er natürlich auch. Es ist nicht einfach für ihn. Mein Rat an ihn wäre, sich trotzdem hier bei dem Verein versuchen durchzubeißen. Aber natürlich fehlt ihm auch die Spielpraxis, auch auf hohem Niveau. Da werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen und eine gemeinsame Entscheidung treffen. Wir haben nach wie vor großes Vertrauen in sein Talent. "