Bensebaini spielt durch



Erst am Mittwoch war Ramy Bensebaini bei der algerischen Nationalmannschaft angekommen, am Donnerstag stand er 90 Minuten auf dem Platz beim wichtigen 3:1-Erfolg in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Simbabwe. Mit einem Sieg am Montag in Simbabwe kann sich der Titelverteidiger bereits das Ticket für das Turnier sichern, das Anfang 2022 in Kamerun stattfindet. Für Bensebaini war es das 33. Länderspiel, seit mehr als zwei Jahren ist er mit Algerien ungeschlagen. (Symbolfoto: dpa)