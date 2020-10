Fohlenfutter-Ticker : Bensebaini erzielt Algeriens Siegtor, auch Wolf erfolgreich

Dass Ramy Bensebaini Tore schießen kann, wissen die Borussia-Fans mittlerweile. Am Freitagabend erzielte Bensebaini das Siegtor zum 1:0-Erfolg für die algerische Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Nigeria. Nach einer Ecke traf Gladbachs Linksverteidiger das Tor aus kurzer Distanz aus dem Gewühl heraus. Am Dienstag steht für Bensebaini und seine Kollegen noch ein weiteres Testspiel an. Algerien trifft in Den Haag (Niederlande) auf Mexiko.



Hannes Wolf hat mit Österreichs U21-Nationalelf die Chance auf eine Teilnahme an der EM-Endrunde gewahrt, zumindest in der Theorie. Beim knappen 1:0-Sieg gegen Kosovo spielte Wolf 90 Minuten lang durch. Für die Österreicher war es der fünfte Sieg im achten Spiel, damit liegen sie in ihrer Gruppe hinter England auf Platz zwei. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die EM. Darüber hinaus sind auch die fünf besten Gruppenzweiten dabei, weshalb Österreich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt um die Teilnahme zittern muss.