Fohlenfutter-Ticker : Pressekonferenz mit Eberl und Rose vor Leverkusen

Premiere für Borussia-Stürmer



Marcus Thuram ist erstmals für die französische Nationalmannschaft nominiert worden. Das gab Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstagnachmittag bekannt. Der Weltmeister trifft am 11. November auf Finnland, am 14. November auf Portugal und am 17. November auf Schweden. Deschamps sagte über Thuram: „Er ist gut in Form und hat ein sehr interessantes Profil. Er hat die Fähigkeit, den Unterschied zu machen." Der Stürmer habe sich die Berufung aufgrund seiner Entwicklung verdient. Insgesamt hat Deschamps 26 Spieler nominiert, insgesamt fünf aus der Bundesliga. Alle außer Thuram spielen für den FC Bayern. Alassane Plea ist dagegen nicht dabei. "Er ist eher ein zentraler Stürmer, von denen wir schon viele im Kader haben", erklärte Deschamps.