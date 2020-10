Fohlenfutter-Ticker : Rose und Eberl sprechen über Duell mit Spitzenreiter Leipzig

Nächstes Geisterspiel gegen RB



Auch im nächsten Heimspiel muss Borussia vor leeren Rängen spielen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird die Partie gegen Tabellenführer RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wegen der erhöhten Zahl von Corona-Neuinfektionen in der Stadt ohne Zuschauer ausgetragen. Dies hatten Gesundheits- und Ordnungsamts angewiesen. Der Wert von neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 103,1. (dpa)