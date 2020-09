Marco Rose über den Gegner: "Dortmund spielt einen sehr gepflegten Ball. Sie haben in der Vorbereitung versucht es gegen den Ball aktiver anzulegen. Mit Bellingham ist ein junger dazugekommen, der das schon im Blut zu haben scheint. Da sieht man schon, dass der Junge marschieren und Bälle gewinnen will. Er ist ein richtig starker Spieler. Wir glauben zu wissen, was da auf uns zukommen kann."