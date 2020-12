Fohlenfutter-Ticker : „Mönchengladbach ist keine kleine Mannschaft“

Unser Reporter Karsten Kellermann fragt Zinédine Zidane: "Wie sehen Sie den Gegner? Was kann Gladbach gefährlich machen für Real?"



Zidane: "Wir wissen, dass unser Gegner gut ist. Sie haben gezeigt, dass sie sehr gut und diszipliniert verteidigen. Sie greifen aber auch gefährlich an, können gut kontern, sind technisch und taktisch gut. Wir kennen die Schwierigkeiten des Spiels. Aber wir fokussieren uns auch auf das, was wir auf den Platz bringen wollen."