Fohlenfutter-Ticker : Pressekonferenz mit Rose und Ginter vor Real Madrid

Embolo postet rassistische Instagram-Nachricht eines Fans



Trainer Marco Rose lobte Breel Embolo nach dem Sieg in Mainz für seinen Einsatz. Der 23-Jährige hatte unermüdlich geackert, in einigen Szenen aber Pech gehabt mit dem Schiedsrichter und sich dadurch ein wenig aus der Fassung bringen lassen. Ein Tor verhinderte ein Mainzer auf der Linie, nach 72 Minuten war Feierabend für Embolo. Als der Schweizer nach dem Spiel seine Instagram-Nachrichten checkte, fand er Worte eines Users, der ihn übel rassistisch beschimpfte. Embolo machte einen Screenshot und postete die Nachricht, in der unter anderem als „schwarze Sau“ bezeichnet wird, in seiner Story. Embolos sarkastischer Kommentar: „Starke Leistung.“



Der Verein verurteilte die Nachricht auf seinen Social-Media-Kanälen: "Borussia ist erschüttert und verurteilt solche Anfeindungen aufs Schärfste." Dazu wurde ein Bild gepostet, auf dem der gesamte Kader, Trainer- und Betreuerstab auf dem Rasen des Borussia-Parks knien. Weiter heißt es: "Der VfL setzt alles daran, den Täter, der sein Profil mittlerweile gelöscht hat, gemeinsam mit den zuständigen Behörden zu ermitteln und bedankt sich in diesem Zusammenhang für sachdienliche Hinweise." Man gehe nicht davon aus, dass es sich um einen Gladbach-Fan handele. Der Nickname des Users beinhaltete die Zahl 1904 - das Gründungsjahr von Embolos Ex-Verein Schalke 04.