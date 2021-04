Länderspielpause ist vorbei : Rose und Eberl über Borussias Spiel gegen Freiburg

Marco Rose: "Ich weiß nicht, ob es so viele Leute interessiert, wie es mir persönlich geht. Mir geht es gut, meine Familie ist gerade hier, das ist sehr wichtig. Wir hatten eine schwierige Phase im Verein, haben endlich wieder dreifach gepunktet. Wir haben immer betont, dass intern alles wie vorher gelaufen ist und das Binnenverhältnis passt. Am Ende kommt es aber immer auf die Ergebnisse an. Beginnend mit dem Spiel gegen Freiburg wollen wir versuchen, vielleicht noch in andere Tabellenregionen vorzudringen. Doch wir werden einen starken Gegner zu Gast haben."