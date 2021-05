Pressekonferenz vor Bayern : Rose und Eberl melden sich aus dem Borussia-Park

Stindl ist zurück



"Heute war es eine Einheit zum Reinkommen in die neue Woche", wird Trainer Marco Rose auf Borussias Vereinshomepage zitiert. Damit war das Training am Montag wohl genau richtig für einen Rückkehrer: Lars Stindl konnte nach Angaben des Trainers nach überstandenem Muskelfaserriss erstmals wieder voll mitmischen. „Bei Lars sieht es sehr gut aus", erklärte Rose. Demnach besteht Hoffnung, dass er es am Samstag beim FC Bayern mindestens in den Kader schafft. Stindl hatte zuletzt die drei Spiele gegen Frankfurt, Hoffenheim und Bielefeld verpasst.