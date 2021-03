Fohlenfutter-Ticker : Eberl und Rose sprechen über Gladbachs Duell mit dem FC Schalke 04

Thuram und Plea nicht in Frankreichs Aufgebot dabei



Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat die beiden Gladbach-Angreifer Marcus Thuram und Alassane Plea nicht für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert. Für die Franzosen stehen mit den Spielen gegen die Ukraine, Kasachstan und Bosnien-Herzegowina drei Spiele innerhalb von acht Tagen auf dem Programm.



Noch im vergangenen November hatte Thuram zum Aufgebot der Équipe Tricolore gehört und mit guten Leistungen in seinen ersten drei Länderspielen auf sich aufmerksam gemacht. Plea gehörte zuletzt 2018 zur Auswahl, als er sein bisher einziges Länderspiel absolvierte. Durch seine fünf Champions-League-Tore in der Gruppenphase brachte er sich aber wieder ins Gespräch. In den vergangenen Wochen konnten beide im Borussia-Trikot allerdings keine Eigenwerbung mehr betreiben.



Hinzu kommt, dass Deschamps im Angriff ohnehin auf Extraklasse zurückgreifen kann: So gehören unter anderem Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Olivier Giroud zum 26er-Kader.