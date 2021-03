Pressekonferenz bei Borussia : Eberl und Rose sprechen über das Spiel beim FC Augsburg

E-Sports-Team kämpft in der "Final Chance" um die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft



Nach 24 Spieltagen in der Virtual Bundesliga (VBL) hat sich Borussias E-Sports-Team in der Nord-West-Division den vierten Platz gesichert. Mit 7:1 besiegten die beiden Gladbacher Yannick „Jeffryy95“ Reiners und sein Team-Kollege Eleftherios „Lefti“ Ilias den aktuellen Meister Weder Bremen klar. Durch das Erreichen des vierten Platzes haben sich die beiden vorerst nicht für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die beiden Tickets zur direkten Qualifikation gingen an den VfL Bochum und den 1. FC Köln.



In der kommenden Woche geht es für Borussia nun in der "Final Chance" darum, sich in einem Entscheidungsspiel doch noch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft zu sichern. Was aber jetzt schon klar ist: Sowohl "Jeffryy95" als auch "Lefti" haben sich durch den vierten Platz ein Ticket für die Hauptrunde der Einzelmeisterschaft gesichert.