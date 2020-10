Fohlenfutter-Ticker : Pressekonferenz live - Rose und Thuram über das Mailand-Spiel

Jordan Beyer kehrte am Dienstag nach seinem positiven Corona-Befund zurück ins Lauftraining der Borussia-Profis, doch dieser guten Nachricht folgte noch am gleichen Tag eine schlechte Nachricht: Heiko Vogel, der Trainer der U23-Mannschaft, wurde positiv auf das Virus getestet. Der 44-Jährige und alle weiteren gefährdeten Personen haben sich daher in Absprache mit dem Gesundheitsamt in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Spieler aus der Lizenzmannschaft seien laut Klubangaben nicht betroffen.



Betroffen sind jedoch die kommenden Spiele der Gladbacher U23 in der Regionalliga West. Die nächsten drei Partien gegen Rot-Weiß Essen (Mittwoch, 21. Oktober), beim SC Wiedenbrück (Samstag, 24. Oktober) und gegen den Bonner SC (Samstag, 31. Oktober) wurden abgesagt und müssen an einem anderen Termin nachgeholt werden.