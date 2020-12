Fohlenfutter-Ticker : Pressekonferenz - Eberl und Rose blicken auf Borussias Aufgabe in Freiburg

U23 gewinnt 4:0 in Wiedenbrück



Borussias U23 hat in der Regionalliga West erstmals seit vier sieglosen Spielen wieder gewonnen. Beim SC Wiedenbrück gab es gleich einen 4:0-Erfolg. Justin Steinkötter brachte Heiko Vogels Mannschaft in Führung. Mika Schroers, der noch für die U19 spielen könnte, erhöhte nach der Pause mit seinen ersten beiden Toren im Profibereich, für den Endstand sorgte Per Lockl. Mit 22 Punkten aus 15 Partien steht die U23, die zwischenzeitlich arg gebeutelt war von Corona-Infektionen, sehr ordentlich da und hat Tuchfühlung zum oberen Tabellendrittel.