Länderspielpause ist vorbei : Rose und Eberl sprechen über Borussias Spiel gegen Freiburg

Favre bei Celtic im Gespräch



Celtic Glasgow war lange das Synonym des Serienmeisters in Europa. Doch nach neun Titeln in Folge muss Celtic in dieser Saison erstmals seit 2011 dem Lokalrivalen, den Glasgow Rangers den Vortritt lassen. Während Rangers-Trainer Steven Gerrard für die Wachablösung in Schottland gesorgt hat, sucht Celtic nach dem Rücktritt von Neil Lennon noch einen Coach. Derzeit hat John Kennedy als Interimstrainer das Sagen. Mehrere britische Medien nennen nun einen Kandidaten für den Job: Lucien Favre, von 2011 bis 2015 Trainer bei Borussia Mönchengladbach und von 2018 bis 2020 bei Borussia Dortmund. Als weiterer Kandidat wird Frankreichs Weltmeister von 1998, Thierry Henry, gehandelt.