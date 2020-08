Borussias Top-Talente Jan Olschowsky und Kaan Kurt sind für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Beide kamen in der vergangenen Saison bereits in der U19-Auswahl zum Einsatz. Jetzt hat DFB-Trainer Guido Streichsbier sie für die Lehrgang in Treudelberg und die beiden Testspiele Anfang September gegen Dänemark nominiert. Torhüter Olschowsky und Abwehrspieler Kurt absolvieren die Vorbereitung unter Cheftrainer Marco Rose.