Pressekonferenz in Manchester : Viel Lob von Ilkay Gündogan und Pep Guardiola für Borussia

„Gladbach hat die nötige Qualität“



Manchester City geht trotz der eigenen Erfolgs-Serie von 18 Spielen mit viel Respekt ins Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia. Trainer Pep Guradiola und Spielmacher Ilkay Gündogan lobten die Qualität der Mannschaft von Marco bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr, DAZN).



"Gladbach ist sehr schnell im Umschaltspiel, man muss auf die Kurzpässe achten, es gibt viel Qualität im Mittelfeld mit Neuhaus und dann ist da Kramer mit seiner Erfahrung. Es ist eine gute Mannschaft. Sie hat gegen Schachtjor Donezk ein starkes Spiel gemacht", sagte Guardiola.



„Ich glaube, dass Gladbach die nötige Qualität an Spielern hat, um sehr attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Zumal haben sie die richtige Einstellung und den richtigen Kader. Sie sind spielstark, aber auch nicht zu schade, hart zu arbeiten. Dieser Mix aus Kreativität und Mentalität führt zu dem Erfolg, den Gladbach in den letzten Jahren hat", sagte der deutsche Nationalspieler Gündogan. Und mit Blick auf die aktuelle Situation: „Dass nicht immer alles perfekt hat, ist auch völlig normal. Aber Gladbach ist immer gefährlich. An einem guten Tag können sie jeden schlagen, das haben sie auch gegen die Bayern zuletzt gezeigt. Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft."