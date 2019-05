Dieter Hecking über Zakaria: "Denis hat in Stuttgart nicht sein bestes Spiel gemacht und trotzdem ist er einer der Gewinner der Rückrunde. Mit der Doppelsechs tut er sich leichter, aber in der Zukunft wird er auch alleine auf der Sechs spielen können. Er war in der Hinrunde wie Patrick Herrmann nicht so zufrieden, er hat das klaglos hingenommen und gesagt, dass er weiter arbeiten muss. Er hat im Mittelfeld die konstantesten Leistungen gebracht."