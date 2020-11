Marco Rose über Borussias Personalsituation: "Es gibt ein paar Kleinigkeiten. Patrick Herrmann hatte schon in der Ukraine ein paar leichte muskuläre Probleme, die er noch aus dem Spiel gegen Leipzig mitgeschleppt hat. Da sieht es aber - Stand jetzt - ganz gut aus. Ibrahima Traoré hat sich bei seinem Kurzeinsatz was an den Adduktoren eingefangen, aber auch da gab es schon wieder Entwarnung. Bei allen anderen ist soweit alles in Ordnung, da sind wir ganz froh drum."