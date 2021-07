Vorbereitung in Ostwestfalen : Borussia muss im Trainingslager erneut auf Fans verzichten

Borussias Teammanager Christofer Heimeroth. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen

Liveblog Mönchengladbach Die Hygienemaßnahmen lassen es nicht zu, dass Borussia im Trainingslager in Harsewinkel die gewohnte Nähe zu ihren Fans sucht. Nächstes Jahr soll es in Rottach-Egern am Tegernsee wieder anders aussehen.

