Fohlenfutter-Ticker : Vier Borussen stechen heraus - Die Noten zum Sieg in Bielefeld

Diese Elf schickt Gladbach-Trainer Marco Rose in Bielefeld aufs Feld



Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Stindl - Herrmann Embolo, Hofmann



Bank: Sippel, Jantschke, Bensebaini, Bénes, Beyer, Zakaria, Wolf, Herrmann, Plea



Eigentlich hätte Valentino Lazaro in der offensiven Dreierreihe beginnen sollen. Doch beim Aufwärmen verletzte sich der Österreicher an der Leiste. Für ihn rückte Patrick Herrmann kurzfristig in die Anfangsformation.