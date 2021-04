Borussen in der Einzelkritik : Plea und Thuram mit den besten Noten

Die Aufstellung gegen Hertha BSC



Borussias Trainer Marco Rose wechselt in seiner Startformation für das Spiel bei Hertha BSC im Vergleich zum vergangenen Samstag auf zwei Positionen. Ramy Bensebaini kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in die Anfangself, für ihn rückt Jordan Beyer auf die Bank. Ebenfalls beginnen wird Denis Zakaria, der gegen Freiburg zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war. Er kommt nun für Hannes Wolf in die erste Elf.



Aufstellung Borussia: Sommer –Ginter, Zakaria, Bensebaini – Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt – Stindl, Thuram, Plea.