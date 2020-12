Borussia-Noten gegen Hoffenheim : Sechs für spuckenden Thuram - Embolo versagen vor dem Tor die Nerven

So startet Borussia gegen Hoffenheim



Marco Rose verändert Gladbachs Startelf gegen die TSG Hoffenheim in Vergleich zum 3:3 bei Eintracht Frankfurt auf vier Positionen. So sieht die Aufstellung aus:



Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Lazaro - Kramer, Neuhaus - Stindl - Herrmann, Embolo, Thuram



Neu in der Mannschaft sind Valentino Lazaro hinten links, Florian Neuhaus (Rückkehr nach Gelbsperre) vor der Abwehr, Patrick Herrmann vorne rechts und Breel Embolo im Sturmzentrum. Oscar Wendt bekommt nach acht Pflichtspielen von Beginn an in Folge eine Pause, auch Denis Zakaria nimmt auf der Bank Platz. Neben Jonas Hofmann (Aufbautraining) und Ramy Bensebaini (Covid-19) fehlt Alassane Plea (Zerrung).