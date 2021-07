Camouflage-Look : Borussias neues Auswärtstrikot ist jetzt zu haben

So sah Borussias altes Auswärtstrikot aus. Foto: dpa/Marius Becker

Liveblog Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat am Donnerstagmorgen offiziell das zweite neue Trikot für die Saison 2021/22 präsentiert. Wie bereits bekannt geworden war, sind die Fohlen in einem Look unterwegs, den es so bislang noch nicht gab.

