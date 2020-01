Fohlenfutter : Alles Wichtige über Borussia Mönchengladbach

Eberl über ein rheinische Agreement, sich gegenseitig keine Jugendspieler abzuwerben: "Als ich anfing, Jugendarbeit zu machen, gab es 2008 eine Vereinbarung zwischen den 36 Profiteams, dass man das nur in gegenseitiger Absprache macht. Dann ist Bayern rausgegangen, später Dortmund und andere. Hier im Westen ist es eine spezielle Situation, hier gibt es viele gute Leistungszentren auf kleinem Raum, da gab es dieses Agreement. Da haben wir gesagt, wir wollen kein Hauen und Stechen um die Talente in diesem Ballungsraum. Jetzt ist etwas passiert, was wir nicht sehen wollen, dass mit Wirtz ein großes Talent von Köln nach Leverkusen wechselt. Er hat Potenzial, in Leverkusen Stammspieler zu werden und das ist ein schmaler Grat, wie man dann miteinander umgeht. Da sollte der Weg mindestens gewesen sein, dass sie Köln informiert haben. Wir würden dieses Agreement aber gerne aufrechterhalten, weil es ein wenig beruhigend ist. Hintenrum klauen würde im Westen für zu viele Probleme sorgen."