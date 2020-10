Die Schweizer Nationalmannschaft ist Borussias Bitte gefolgt und hat Breel Embolo nicht für die anstehenden Länderspiele nominiert. „Wir haben in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen beim Schweizer Fußballverband geführt und möchten uns dafür bedanken, dass man unseren Argumenten gefolgt ist“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Aufgrund seiner Verletzung wäre es aus unserer Sicht nicht richtig gewesen, ihn nun in eine Woche mit drei Länderspielen zu schicken." Embolo hatte sich auf seiner letzten Länderspielreise im Duell mit der deutschen Nationalmannschaft verletzt. Er wird im Derby gegen den 1. FC Köln erstmals in dieser Saison in Gladbachs Kader stehen. "Wir bei Borussia und ebenso die Schweizer Nationalmannschaft will in Zukunft noch Freude an ihm haben, deshalb müssen wir alle gut auf ihn aufpassen", betonte Eberl.