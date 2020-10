Fohlenfutter-Ticker : Ex-Borusse Cuisance mit erfolgreichem Marseille-Debüt

Michael Cuisance wechselte im vergangenen Sommer von Gladbach zu FC Bayern. Nun wurde er an Olympique Marseille verliehen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Liveblog Mönchengladbach Der Ex-Borusse Michael Cuisance hat am Samstag sein Debüt für seinen neuen Klub Olympique Marseille gegeben. Cuisance stand dabei gleich in der Startelf und konnte sich am Ende über einen Sieg freuen.

Alles Wichtige zum Nachlesen gibt es im Fohlenfutter.