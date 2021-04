Borussias Trainerfrage : Max Eberl soll bei Adi Hütter „sehr, sehr weit“ sein

Sommer und Kramer gesperrt - was ist mit Hofmann und Elvedi?



Borussias Trainer Marco Rose muss am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) personell improvisieren. Zwei Stammspieler fallen auf jeden Fall aus, hinter zwei anderen steht ein Fragezeichen.

Torhüter Yann Sommer wird mindestens in dem Spiel nach seiner Roten Karte, die er sich beim 2:2 in Berlin einhandelte, fehlen, vielleicht auch danach bei 1899 Hoffenheim. Christoph Kramer sah die fünfte Gelbe Karte und ist somit ebenfalls gesperrt für das Topspiel.

Jonas Hofmann kehrte am Sonntag auf den Rasen zurück nach seiner Covid19-Infektion und machte Teile des Teamtrainings mit, ob er bis Samstag aber spielfit ist, ist genauso offen wie bei Nico Elvedi. Der Schweizer fehlte auch in Berlin, weil er Schmerzen in der Wade hatte. Lars Stindl wurde in Berlin mit muskulären Problemen ausgewechselt.