Fohlenfutter-Ticker : Rose-Zukunft unklar - Eberl will „Zeitkorridor mit Verein und Marco bestimmen“

Marco Rose über das Spiel am 11. März 2020: "Am Anfang der Pandemie waren wir noch unwissend, als wir rausgegangen sind zu den Fans. Da sind wir das erste Mal damit konfrontiert worden, dass das nicht richtig war. Seit mittlerweile über einem Jahr leben wir in dieser Pandemie. Das ist mehr als unangenehm. Und wir hoffen, dass das bald vorbei ist."