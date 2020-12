Fohlenfutter-Ticker : Eberl „überrascht“ von Spielverlegungen im DFB-Pokal

Max Eberl: "Ich war etwas überrascht, dass sich zwei Vereine gegen Spielansetzungen wehren. Auch wir haben eine extrem hohe Belastung, beklagen uns aber nie darüber. Natürlich haben wir mit Marco darüber diskutiert, warum Bayern und Leverkusen das machen. Bei Bayern habe ich ein Stück weit Verständnis dafür, die haben den ganzen August durchgespielt und hatten nullkommanull Vorbereitung. Die hatten wir zum Glück. Bei anderen Vereinen wundert es mich ein bisschen, dass ihnen das zugestanden wird. Man findet immer Konstellationen, in denen manch einer mehr Pause hatte als wir. Für uns ist es kein Thema, wir spielen das Spiel in Elversberg am 22. Dezember, auch wenn wir vielleicht nach dem letzten Bundesligaspiel gerne in die Pause gegangen wären."