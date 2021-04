Kein Kommentar von Borussia zur Trainerfrage : Max Eberl mit Adi Hütter „sehr weit“ oder schon klar?

"Sehr weit" oder sogar klar mit Hütter? Borussia bestätigt nichts



Am Samstag könnte der neue Borussia-Trainer in Gladbach vorstellig werden. Laut "Kicker" sind die Verhandlungen zwischen dem Trainer von Borussias kommendem Gegner Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, und Manager Max Eberl "sehr, sehr weit". "Bild" meldet sogar Vollzug und berichtet von einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren plus ein Jahr Option. Borussia bestätigt keine der Meldungen, auf Anfrage unserer Redaktion hieß es: "Wir kommentieren das Thema nicht." Dabei dürfte es in den nächsten Tagen bleiben.



Hütter hatte bei der Eintracht im September 2020 bis 2023 verlängert, hat aber offenbar eine Ausstiegsklausel, die ihm für 7,5 Millionen Euro den Wechsel möglich machen würde. Dass der 51-Jährige ein passender Kandidat wäre für Gladbach, steht außer Frage. Hütter hatte am Wochenende am Rande des Spiels der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg (4:3) erneut ausweichend auf die Frage nach seiner Zukunft geäußert.



Ob es im Rahmen des Spiels am Samstag eine Verkündung gibt in der Gladbacher Trainerfrage, bleibt abzuwarten. "Wir sind auf der langen Zielgeraden und werden uns zu gegebener Zeit äußern", sagte Borussias Vize-Präsident Rainer Bonhof zuletzt im Interview mit unserer Redaktion.