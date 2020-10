Fohlenfutter-Ticker : Geisterspiele sorgen bei Borussia nicht für Existenzangst

Rose über Hannes Wolf: "Der Hannes wäre einer, der Tony Jantschke, der Laszlo Bénes - da gibt es einige. Wir haben mittlerweile eine große Auswahl an gesunden Spielern. Wir werden sehen, wer es am Samstag sein wird. Zu Hannes: Er ist hier sehr gut angekommen, hat eine hervorragende Vorbereitung gespielt und Lust auf mehr gemacht. Im Pokalspiel wollte er vielleicht ein bisschen viel, in Dortmund hat er gespielt, ist auf Einsatzzeiten gekommen. Ich bin einverstanden mit Hannes. Trotzdem muss ich nochmal sagen: Der Junge ist nach einer langwierigen Verletzung hierher gekommen, hat ein Jahr nicht gespielt, muss sich an eine neue Mannschaft gewöhnen. Das benötigt möglicherweise ein bisschen Zeit. Und er ist in eine Mannschaft gekommen mit hoher Qualität."