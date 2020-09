31 der 32 Teilnehmer für die zweite Runde im DFB-Pokal stehen fest. Da der FC Bayern erst am 15. Oktober beim 1. FC Düren antritt, wird auch erst am 18. Oktober (18 Uhr in der ARD-Sportschau) ausgelost. Gespielt wird die zweite Runde unmittelbar vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember.