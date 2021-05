Rose über letztes Spiel in Bremen : „Dann haben wir unsere Ziele nicht erreicht“

Borussias Trainer Marco Rose, rechts im Hintergrund Manager Max Eberl. Foto: AP/Friso Gentsch

Liveblog Mönchengladbach Saisonfinale in der Bundesliga: Borussia tritt am Samstag bei Werder Bremen an. Für Europa benötigt Gladbach Schützenhilfe. Sollte es nichts mehr werden mit der Conference League, will Trainer Marco Rose zum Abschied auf keinen Fall zufrieden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken