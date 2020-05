Rose über das Spiel gegen Leverkusen: "Form und Ergebnis haben Auswirkungen auf die Tage danach, man wird gewertet. Wir haben gesagt, dass wir eine überdurchschnittliche Leistung brauchen, um zu gewinnen. Die haben wir nicht gebracht, aber ich werte die erste Halbzeit schon anders als die Öffentlichkeit, da war die Arbeit gegen den Ball ordentlich. Wir hatten aber zu wenige gefährliche Aktionen nach vorne. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel sehr gut aufgenommen, wir hatten große Chancen und wenn wir Überdurchschnittliches gebracht hätten, wäre was drin gewesen. So ist die Tabellenkonstellation neu, aber die Form der Mannschaft ist da. Aber wir müssen uns hinterfragen. Ich denke, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und waren im letzten Drittel nicht konsequent genug. Das müssen wir in Bremen verbessern, um erfolgreich zu sein. Sie stemmen sich mit allem, was sie haben gegen den Abstieg und haben zuletzt Mut getankt."