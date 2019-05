Rose über die Messlatte: "Wir sollten uns nicht versuchen, an dem Tabellenplatz zu messen. Es geht um die Art und Weise, wie wir auftreten. Die Leute sollen sich total mit dem identifizieren, was sie auf dem Platz sehen. Die Leute sollen damit zufrieden sein und auch bei einer Niederlage mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, das war in Ordnung. Aber natürlich brauchen wir auch Ergebnisse und gute Platzierungen, das ist das Ziel."