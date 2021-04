Was bedeutet das Geschäftsergebnis mit einem Verlust von 16 Millionen Euro für die Transfers? Eberl: "Dafür muss man ja beide Jahre zusammen sehen. Davor haben wir ein Plus gemacht, jetzt einen Verlust. Das hätte in einer sehr komplizierten Zeit mit Corona deutlich schlimmer ausfallen können." Man sei noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Dafür hätten Stephan Schippers und sein Team auf der einen Seite gesorgt und Marco Rose und die Mannschaft durch den sportlichen Erfolg mit der Champions League auf der anderen Seite. "Wir müssen nicht verkaufen", sagt Eberl. "Aber wir tun das, was wir immer gemacht haben, wir müssen einnehmen, wenn wir ausgeben." Und unter Corona müssen man vielleicht auch wieder etwas mehr zur Seite legen.