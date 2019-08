Rose über Alassane Plea: "Lasso ist ein Top-Spieler für mich. Ich bin schwer angetan, er hat eine Abschlussqualität, die ich noch nicht oft gesehen hat. Wenn er am und im 16er den Ball bekommt, kann man sich schonmal zum Jubeln bereit machen. Dazu ist er auch sehr bemüht, die neuen Vorgaben im Anlaufen umzusetzen. Auch da müssen wir auch noch an der Konstanz und an den richtigen Entscheidungen arbeiten."